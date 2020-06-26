Müge Anlı'daki Ecrin bebek (Kurnaz) cinayetinde tutuklama kararı! 'Dananın kuyruğu kopacak' demişti...
Müge Anlı canlı yayınında ele alınan Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek (Kurnaz) cinayetiyle ilgili 6 kişi hakkında başlatılan soruşturmada sona gelindi. Ecrin bebek cinayeti soruşturmasının 3. gününde öz amca İbrahim Kurnaz, Müge Anlı canlı yayınında konuşmuş, adliye koridorunda üvey amca Özkan Kurnaz'ın rahat tavırlarını ve, 'Mahkemede dananın kuyruğu kopacak' sözlerini aktarmıştı. Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi Türkiye'nin içini bir nebze olsun rahatlattı. İşte Ecrin bebek soruşturmasında üvey babaanne Hacer, üvey amca Özkan ve üvey baba Deniz hakkında çıkan karar...
Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz, soruşturması devam eden Özkan Kurnaz hakkında 25 Haziran Müge Anlı son bölümde çarpıcı bir açıklamada bulundu.
ÖZ AMCA İBRAHİM KURNAZ ANLATTI: DANANIN KUYRUĞU KOPACAK!
Müge Anlı canlı yayınında konuşan öz amca İbrahim Kurnaz, Özkan Kurnaz hakkında, "Ablamın (üvey babaanne Hacer Kurnaz) olayla alakalı olduğunu sanmıyorum. Özkan'ı dün gördüm o kadar rahattı ki olayla hiç alakası yok gibi duruyordu ama Allah bilir tabii. 'Küçücük bir korkum yok, beni salacaklar. Mahkemede dananın kuyruğu kopacak.' dediğini ifade etti.