19.06.2020 11:32

Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ı buldu mu? 19 Haziran 2020 Salı günü Atv canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmesi yaşandı... Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti. Taşdelen'in iddiası yalnızca bununla da sınırlı değildi. İkili birlikte İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye giriyordu. Konu hakkında 16 Haziran 2020 günü Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. İtiraf 3 gün sonra geldi. İşte Ayşe Altuntaş olayı hakkındaki son dakika gelişmesi...