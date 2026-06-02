Müge Anlı’da 60 yıllık mucize! 2 yaşında ayrıldığı annesine canlı yayında kavuştu
ATV'nin sabah kuşağı klasiği "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yine mucizevi bir buluşmaya imza atılarak 60 yıllık bir ayrılık hikayesi mutlu sonla bitti; henüz 2 yaşındayken ailesinden kopan ve ömrü boyunca hiç görmediği annesi ile kardeşlerinin izini bulmak için stüdyoya gelen 61 yaşındaki Ferruh Bey'in canlı yayındaki tarihi kavuşma anı, stüdyoda adeta duygu seline yol açarken ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert