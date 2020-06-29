Müge Anlı Ecrin bebeğin ardından şimdi de İkranur Tirsi için harekete geçti! Acılı annenin gözyaşları yürek sızlattı

29.06.2020 13:33

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 29 Haziran Atv canlı yayınında İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları anbean takip edildi. Müge Anlı, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ardından Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur için harekete geçti. Anne Nazlı Tirsi'nin gözyaşları Müge Anlı son bölümde yürek sızlattı. İkranur Tirsi bulundu mu? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar...