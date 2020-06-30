7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi bulundu mu? İkranur'un kaybıyla ilgili şüpheler...

30.06.2020 14:20

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmesi... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi bulundu mu? Müge Anlı İkranur Tirsi'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki ismi ortaya çıkartıyor. İkranur'u arama çalışmaları ve daha fazlası 30 haziran Atv Müge Anlı son bölümde!