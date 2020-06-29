Müge Anlı Ecrin bebeğin ardından şimdi de İkranur Tirsi için harekete geçti! Acılı annenin gözyaşları yürek sızlattı
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 29 Haziran Atv canlı yayınında İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları anbean takip edildi. Müge Anlı, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ardından Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur için harekete geçti. Anne Nazlı Tirsi'nin gözyaşları Müge Anlı son bölümde yürek sızlattı. İkranur Tirsi bulundu mu? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar...
Müge Anlı, 7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek olayının ardından Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi için harekete geçti. 27 Haziran Cumartesi günü Giresun İli Bulancak İlçesi İcilli köyünde kaybolan İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İkranur Tirsi'ye ne oldu? Müge Anlı İkranur Tirsi olayı nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu.
İKRANUR TİRSİ'YE NE OLDU?
27 Haziran Cumartesi günü Giresun İli Bulancak İlçesi İcilli köyünde kaybolan İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor. 7 yaşındaki İkranur iz köpekleri ile termal kameralar kullanılarak aranıyor.
Köyde arama yapan Tirsi ailesi kızlarını bulamayınca yetkililere haber verdi. Dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kız için 60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken, ekipler bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı.
150 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Kayıp İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip kız çocuğunu evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Ekipler, 74 hektarlık alanda 3 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kamera ve drone destekli yürüttüğü aramalarda her yeri didik didik arıyor. Civar ilçelerden köye gelen vatandaşlarda arama çalışmalarına destek veriyor.
VALİLİK: HER TÜRLÜ İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İkranur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi. Açıklamada "Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalar havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile birlikte devam etmiştir.
Toplam 74 hektarlık alan taranmış, ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkranur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları devam edecektir. Konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz" denildi.