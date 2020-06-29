Müge Anlı Ecrin bebeğin ardından şimdi de İkranur Tirsi için harekete geçti! Acılı annenin gözyaşları yürek sızlattı

Toplam 74 hektarlık alan taranmış, ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkranur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları devam edecektir. Konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz" denildi.