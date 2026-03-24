Yılmaz Morgül'den 23 Yıl Sonra Gelen Kan Donduran İtiraf

Ekranların en renkli ve neşeli simalarından biri olan Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında maskesini indirdi ve yıllardır yüreğini dağlayan o büyük sırrı paylaştı. Bugüne kadar kamuoyunda "kaza" olarak bilinen ablası Perihan Morgül'ün ölümünün aslında planlı bir cinayet olduğunu açıklayan sanatçı, stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

"Babamın Kırk Mevlidinde Ablam Öldürüldü"

Morgül, yaşadığı travmanın büyüklüğünü şu sözlerle ifade etti: "Senelerdir bunu çok sakladım. Sadece ailem biliyordu. Babamın kırk mevlidi okunurken ablam öldürüldü. Herkes Yılmaz neden hep ağlıyor diyor ya; işte sebebi bu." 19 yaşındaki ablasının evlilik hazırlığı yaptığı sırada hayattan koparıldığını belirten Morgül, olayın bir trafik kazası değil, silahlı saldırı olduğunu vurguladı.

"Sevdiği İnsan Yüzünden Silahla Vurdular"

Cinayetin nedenine dair çarpıcı bir detay veren Yılmaz Morgül, ablasının "sevdiği ve seçtiği insan" yüzünden hedef alındığını söyledi. "Ablam bir cinayete kurban gitti. Silahla vurdular onu. Katleden kişi şu an cezaevinde" diyen ünlü sanatçı, bu acının annesini bitirdiğini, annesinin evlat acısından önce zona olduğunu, ardından ise kızını unutmamak için direnirken Alzheimer'a yakalandığını anlattı.

"Seni Adam Zannettim" Şarkısının Acı Hikayesi

Morgül, yeni şarkısı **"Seni Adam Zannettim"**in aslında bu cinayete ve ablasının yaşadığı traji-komik aşka bir tepki olarak yazıldığını belirtti. Tüm genç kızlara ve kadınlara seslenen sanatçı, "Evlatlarınıza sıkı sarılın. Ben yıllarca annemin psikoloğu oldum. Ablam bana hep 'yıldızım' derdi, onun vasiyetini yaşatıyorum" dedi.

Perihan Morgül: 19 Yaşında Yarım Kalan Bir Hayat

Haberimizin başında yer alan videoda; Yılmaz Morgül'ün canlı yayında elleri titreyerek yaptığı o açıklamaları, ablası Perihan Morgül'e olan özlemini ve magazin dünyasını sarsan cinayet itirafının tamamını izleyebilirsiniz.