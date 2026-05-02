Zerrin Özer ayakta durmakta güçlük çekti: Ablasına son bakış
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tülay Özer için düzenlenen tören, sanat dünyasının vefasını bir kez daha gösterdi. Kardeşi Zerrin Özer, cenaze boyunca yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, tabuta kapanarak dakikalarca gözyaşı döktü. "O benim sadece ablam değil, annemdi, sesimdi" diyerek feryat eden Zerrin Özer, yaşadığı acı nedeniyle kısa süreli bir fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahale etti. Törene katılan Selami Şahin, sanatçının Türk müziğindeki önemi üzerine vurgu yaparak, "Tülay, 70’li yılların o saf ve güçlü seslerinden biriydi.