Magazin ve müzik dünyasının tartışmalı ismi Erol Köse'nin intihar haberi gündeme bomba gibi düşerken, gözler yıllarca mahkemelik olduğu Atilla Taş'a çevrildi. Sosyal medya üzerinden videolu bir açıklama yapan Taş, vefat eden yapımcı hakkında helallik vermeyeceğini sert bir dille ifade etti. Atilla Taş, "Ben ki bir karıncaya üzülen adamım ama bu adam benim yüreğimi yaktı" diyerek yaşadığı mağduriyetleri sıraladı.

"Milyonlarca Liramı Çaldı, Beni Hapiste Bile Rahat Bırakmadı"

Atilla Taş, videolu açıklamasında Erol Köse ile yaşadığı profesyonel ve hukuki süreci detaylandırdı. Köse'nin kendisini yıllarca sözleşmelerle çalıştıramaz hale getirdiğini iddia eden Taş; "Benim yıllarca paramı, milyonlarca liramı çaldı. Hapishanedeyken bile televizyonlara çıkıp arkamdan iftiralar attı. Onun yüzünden içeride krizler geçirdim, mide ülseri oldum" dedi.

"Neden Sağken Konuşmadın Diyenlere Cevabım Var"

Sosyal medyadan gelen "Neden hayattayken konuşmadın?" eleştirilerine de yanıt veren Atilla Taş, muhalif kimliği nedeniyle sesini duyuracak kanal bulamadığını belirtti. Taş, "Başımda yüzlerce dava var. Hangi biriyle uğraşayım? Hangi televizyon kanalı bana kapısını açtı da derdimi anlatayım?" diyerek susturulma sürecine dikkat çekti.

"Seda Sayan'a 'Pornucu' Dedi, Kadınları Taciz Etti"

Atilla Taş'ın iddiaları sadece kendi mağduriyetiyle sınırlı kalmadı. Erol Köse'nin geçmişte birçok sanatçıya iftira attığını savunan Taş, çarpıcı suçlamalarda bulundu: "Seda Sayan'a o malum yakıştırmayı yaptı, kaset yapacağım diyerek kadınları taciz etti ve mahkemelik oldu. Bunların hepsi kayıtlarda var. Kötü adamın arkasından iyi konuşmuyorum kardeşim!"

"Hakkımı Helal Etmiyorum, Ateşi Bol Olsun!"

Videonun sonunda duygusal anlar yaşayan ve hakkını kesinlikle helal etmeyeceğini vurgulayan Atilla Taş, sözlerini şu ağır ifadelerle noktaladı: "Yüreğim yanarak söylüyorum; hakkımı helal etmiyorum! Ateşi bol olsun. Beni yaktı, yıllarımı çaldı. Kimse bana 'ölünün arkasından konuşulmaz' demesin. Vallahi merhamet etmeyeceğim."