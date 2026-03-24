Hakan Ural Canlı Yayında Ateş Püskürdü: "Hedef Gösterilmemin Manası Ne?"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, son günlerde sosyal medyanın hedefi haline geldi. Kızı Melisa Ural'ın yaklaşık iki yıl boyunca flört ettiği ve bir buçuk yıl önce ayrıldığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir cinayet soruşturmasında tutuklanması, Ural'ı eski açıklamaları üzerinden tartışmaların odağına itti. Ünlü sunucu, kendisinin ve kızının bu olayla ilişkilendirilmesine sert tepki gösterdi.

"Nereden Bileyim Cinayet İşleyeceğini?"

Geçmişte Kadayıfçıoğlu için yaptığı "Çok terbiyeli çocuk, analizimi yaptım" şeklindeki olumlu yorumlarının hatırlatılmasına değinen Ural, o dönem babalık içgüdüsüyle hareket ettiğini söyledi. Ural; "Kızımın ilişkisini bildiğimi göstermek ve onu onore etmek için öyle söyledim. Bana normal davranan bir adama, kızımın flörtü diye negatif mi olayım? Nereden bileyim bu adamın bir buçuk yıl sonra cinayet işleyeceğini?" dedi.

Ayrılık Sürecindeki Gizem: "Neler Yaşadığımızı Biliyor Musunuz?"

Hakan Ural, ilişkinin bitiş sürecine dair ise ilk kez bu kadar açık konuştu. Kamuoyunun bilmediği detaylar olduğuna işaret eden ünlü sunucu; "Babasını da bilirim, iki üç kez oturdum kalktım. Ama siz benim kızım ayrılırken bizim neler yaşadığımızı biliyor musunuz? Benim özelim o. Hiçbir şeyden haberiniz yok, salla babam salla" diyerek ayrılığın sanıldığı kadar huzurlu geçmediğinin sinyalini verdi.

"Olay Başka Bir İlişki Yaşarken Oldu"

Cinayetin Melisa Ural ile alakası olmadığını vurgulayan Hakan Ural, olayın zamanlamasına dikkat çekti: "Aradan bir buçuk yıl geçmiş. Bu çocuk Aleyna isimli başka bir kızla flört ederken bu cinayeti işliyor. Melisa ile ilişkisi biteli çok olmuş. Bir şekilde Hakan Ural'ı veya kızını oraya eklemenin manasını bana bir anlatın" sözleriyle sitem etti.

"Beni Yerden Yere Vurun Ama Çocuklarıma Dokunmayın"

Sosyal medyada küçük kızının fotoğraflarının bile bu olayla yan yana getirilmesine isyan eden Ural, çocukları için her türlü mücadeleyi vereceğini belirtti. "Yıllardır karalamalarla karşılaştım, hepsinin üstesinden geldim. Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın" diyerek son noktayı koydu.