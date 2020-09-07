Yeşilçam'ın Sultan'ı 75 yaşındaki Türkan Şoray'dan mayolu paylaşım! 'Sultan tatili böyle olur'

07.09.2020 12:22

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, koronavirüs nedeniyle tatiline gecikmeli başladı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray, bu yıl kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'le Bodrum'da tatil yapmaya karar verdi. Sanatçı Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiraladı. Bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyenTürkan Şoray'ın mayolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte takipçilerine,'Sultan tatili böyle olur' dedirten 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın 2020 yaz tatilinden kareler...