Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

07.09.2020 10:28

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Survivor 2020'de sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile 2008 yılında hayatını birleştiren ve 2008 yılında ayrılan Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik'in ailesi merak ediliyor. Kız kardeşi Meltem sık sık paylaşımlar yapıyor ancak annesi ve babası merak konusu. İşte Gamze Özçelik'in babası...