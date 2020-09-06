Yeşilçam'ın Sultan'ı 75 yaşındaki Türkan Şoray'dan mayolu paylaşım! 'Sultan tatili böyle olur'

75 yaşındaki Yeşilçam filmlerinin ve Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Türkan Şoray, tekne tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tekneden mayolu fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...