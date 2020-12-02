Targun Hatun kimdir? Kuruluş Osman'da 'Targun Hatun' karakterini kim canlandırıyor?

Targun Hatun kimdir? ATV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 36.bölümde Osman Bey ve Targun Hatun'un evleneceğinin duyurulmasıyla birlikte tarihteki detaylar konusu oldu. İzleyiciler bu bağlamda oyuncunun ve bu karakterin hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Targun Hatun kimdir? Osman Bey Targun Hatun ile evlendi mi? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Targun Hatun kimdir sorusunun yanıtı Kuruluş Osman izleyicileri tarafından dizinin yayınlandığı saatlerde sorgulatılıyor. Kayı Obası'na Targun Hatun ve Osman Bey'in evleneceği haberi bomba gibi düşüyor. İzleyiciler tarihte böyle bir olay olup olmadığını merak ediyor. Peki, Targun Hatun kimdir? Osman Bey Targun Hatun ile evlendi mi? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.

İşte detaylı bilgi;

OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Erkek çocukları

Orhan Bey (1281 - 1362)

Çoban Bey (1283 - 1337)

Pazarlı Bey (1285 - 1311)

Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)

Hamid Bey (1288 - 1329)

Melik Bey (1290 - 1366)

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, geçen çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıktı.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?