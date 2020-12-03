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Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya ihanet! Görüntüler ortaya çıktı...

Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya ihanet! Görüntüler ortaya çıktı...
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Bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Wesley Sneijder, geçen yıl eşi Yolanthe Cabau'dan boşanmıştı. Sneijder'in, eşini aldattığına dair dedikodular vardı.


Bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Wesley Sneijder, geçen yıl eşi Yolanthe Cabau'dan boşanmıştı.

Sneijder'in, eşini aldattığına dair dedikodular vardı.

Önceki gün ise ihanetin fotoğrafı ortaya çıktı. Sneijder'in, Cabau ile olan ayrılık sürecinde ilişkisini kurtarmak yerine bir gece kulübünde iki kadınla sarmaş dolaş eğlendiği anlaşıldı.

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