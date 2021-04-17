Survivor’a veda eden Öykü Çelik’in tektaşı olay oldu! 'Tektaş değil gök taşı' deyince kahkahayı patlattı

Survivor 2021 yarışmasına veda eden Öykü Çelik, tektaş yüzüğüyle olay oldu! Özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Öykü Çelik, Survivor yarışmasından elendikten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Öykü Çelik ile sevgilisi İsmail Berhan, geride bıraktığımız gün ise Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftten Öykü Çelik, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Çelik, muhabirin tektaşı hakkında yaptığı yorum sonrası kahkahayı patlattı!