Melisa Döngel Rize tatilinden paylaştı: ''İnanılmazdı''

Kerem Aktürkoğlu baba oldu

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile ilk kez görüntülendi

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile ilk kez görüntülendi

Derenin üzerinden geçti kendini şelalenin sularına bıraktı! Melisa Döngel’in doğayla iç içe Rize tatili...