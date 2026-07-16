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Melisa Döngel Rize tatilinden paylaştı: ''İnanılmazdı''
Melisa Döngel Rize tatilinden paylaştı: ''İnanılmazdı''
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:27
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Oyuncu Melisa Döngel Rize tatilinden eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Gündüz şelaleden atlayan Döngel, akşamında horon tepti.
Derenin üzerinden geçti kendini şelalenin sularına bıraktı! Melisa Döngel’in doğayla iç içe Rize tatili...
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