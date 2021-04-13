Survivor’a veda eden Öykü Çelik’in tektaşı olay oldu! 'Tektaş değil gök taşı' deyince kahkahayı patlattı
Survivor 2021 yarışmasına veda eden Öykü Çelik, tektaş yüzüğüyle olay oldu! Özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Öykü Çelik, Survivor yarışmasından elendikten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Öykü Çelik ile sevgilisi İsmail Berhan, geride bıraktığımız gün ise Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftten Öykü Çelik, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Çelik, muhabirin tektaşı hakkında yaptığı yorum sonrası kahkahayı patlattı!
13.04.2021 12:08
- Son Güncelleme: 13.04.2021 12:08
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Öykü Çelik, sevgilisiyle birlikte Bebek'te görüntülendi. İsmail Berhan'ın da evinin bulunduğu yalı dairesinin önüne masa-sandalye atan çift, bir süre sonra el ele tutuşup yürüyüşe çıktı.
Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını cevaplayan ünlü çiftten Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışmasıyla ilgili konuştu. Çelik, şunları söyledi: "Gittik, geldik. Her şeyi gördünüz zaten. İyiydi ama çok zordu. Beklediğimden çok daha zordu tabii ki ama herkes için öyleydi"
"Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler içinde öyle. Onun için Allah'a hep utandırmadan çıkmak için dua ettim, öyle de olduğunu düşünüyorum"
Oyuncu, muhabirlerin "Yarışma boyunca aç, susuz kaldınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Zor olduğunu biliyorduk ama. Arada bir açıktan böyle kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk ama yine de orada kazandığımız zamanlar oldu. Gelir gelmez kokoreç yedim" şeklinde karşılık verdi.
Çelik, vedasının ardından yaşananlar hakkında da şunları söyledi: "Tabii İlayda kendi yemeğini paylaşmış, Batuhan bir içecek bulup onu koymuş. Batuhan'ın da normalde yaptığı bir şey değil bu. Ben oradayken böyle bir şeyine hiç rastlamadım"