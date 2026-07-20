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Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarına yönelik İstanbul merkezli dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bahis trafiğinde aktif olarak kullanılan 6 bin 314 banka hesabına final müsabakasının başlamasıyla eş zamanlı şekilde anlık bloke konulurken, 19 dış finans evi deşifre edildi ve 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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