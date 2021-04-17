RAMAZAN İMSAKİYE
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Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi
17.04.2021 11:06
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Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya 'yeni sevgili' iddiasıyla şoke etti. Maldivler tatiline de sevgilisi ile gideceği ancak son anda annesi ile gitmeye karar verdiği ileri sürülen Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görüntülendi. Kısa sürede bomba etkisi yaratan ikiliden Sarıkaya, iddiaların ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar sevgili mi? İşte detaylar...


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