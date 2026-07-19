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Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt'un vefat ettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt'un vefat ettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki şenliklerde 1540 rakımlı dağdan havalandıktan sonra rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düşen pilot Bayram Kurt'un kaza anına ait yeni cep telefonu görüntüleri paylaşıldı.

1540 Rakımlı Dağdan Havalanmıştı

Antalya'dan gelerek Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne katılan Bayram Kurt, uçuş gerçekleştirmek amacıyla 1540 rakımlı Tekke Dağı'na çıktı. Buradan havalanan deneyimli pilot, kısa süre sonra talihsiz bir kaza yaşayarak yaklaşık 30 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Havada Sabit Kalıp Yere Çakıldı

Şenliğe katılan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; havalanan Kurt'un paraşütünün rüzgarın sert esmesiyle bir süre havada asılı kaldığı, ardından da dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten hızla yere düştüğü anlar saniye saniye yer aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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