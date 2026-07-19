Konya'da iki SUV çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 17:53

Fabrika Yakınında Kafa Kafaya Çarpıştılar

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 10. kilometresindeki bir tekstil fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki SUV tipi araç, karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki başka bir SUV tipi araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 9 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Normal Seyrine Döndü

Kaza nedeniyle Beyşehir-Isparta karayolunda trafik bir süre durma noktasına geldi ve ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.