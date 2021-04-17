Hadise’den Ebru Gündeş ve Reza Zarrab açıklaması: Hesabını soracağım

Son dakika haberi! 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın 'ihanetine uğradım' diyen Ebru Gündeş dava açtı. Boşanma haberi sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Gündeş'in 'ihaneti uğradım' diyerek açtığı davada Hadise'nin de ismi geçiyor. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Hadise bu iddialara sosyal medya hesabından hesabını soracağım diyerek açıklama yaptı.

Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KİMSE BENİM NAMUSUMU LEKELEYEMEZ"

Gizli aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.