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Bergüzar Korel Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını ifşaladı

Bergüzar Korel Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını ifşaladı

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in gittiği her yere litrelerce sıvı ve çeşit çeşit termos taşıma alışkanlığını sosyal medyada paylaştı.

Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’i ifşa etti
"Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’i ifşa etti
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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