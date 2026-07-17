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Bergüzar Korel Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını ifşaladı
Bergüzar Korel Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını ifşaladı
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:58
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in gittiği her yere litrelerce sıvı ve çeşit çeşit termos taşıma alışkanlığını sosyal medyada paylaştı.
"Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’i ifşa etti
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