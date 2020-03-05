Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu... | TV8 Survivor Videoları 05.03.2020 14:47

Her bölümü izleyiciler tarafından merak edilen Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının yere yığıldığı o görüntüler yürekleri ağza getirdi... Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında Mert Öcal olduğu düşünülen bir yarışmacısı yere yığıldı. Fragmanın yayınlanması sonrasında herkes Mert Öcal'ın son sağlık durumunu merak ederken diğer bir yandan hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Mert olduğu düşünülen yarışmacı birden yere yığıldı.

Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Ünlüler takımından bir yarışmacı herkesin uyuduğu esnada bir anda yere düştü.

Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımının sonunda Ünlüler takımında herkesin uyuduğu esnada direğe tutunan yarışmacı ayakta duramayınca yere yığıldı.

Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor.

Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü.

Zor şartlar altında yarışan Mert'in açlıktan mı yoksa bir hastalıktan mı bayıldığı ise henüz bilinmiyor.