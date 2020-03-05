Murat Boz'dan şoke eden Deren Talu yanıtı! Defne Samyeli'nin kızı ile Murat Boz sevgili mi? 05.03.2020 16:28

Murat Boz Deren Talu ile aşk yaşıyor iddiası önceki gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver ile ilişkisini 3.5 ay önce sonlandıran şarkıcı Murat Boz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorusu üzerine Deren Talu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ilk kez konuşan şarkıcı, verdiği yanıtla kafaları karıştırd. Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu arasında neler oluyor? Yaş farkıyla dikkat çeken ikili sevgili mi? İşte Murat Boz'un verdiği yanıt ve yüzündeki o şaşırtan gülümse...

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile 39 yaşındaki Murat Boz'un sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Murat Boz ile Deren Talu sevgili mi? İşte Murat Boz'dan deren Talu ile aşk yaşadığına dair çıkan dedikodulara kafa karıştıran yanı!

Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine giden Murat Boz, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi. Boz, bu açıklamadan sonra muhabirin, "Başlama gibi bir durum var mı peki?" sorusuna verdiği yanıt ve yüzündeki ifadeyle kafaları karıştırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mimar Efe Kesgün, doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı.

Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

Deren Talu en son Kerim Sabancı ile birlikteydi.

Murat Boz, Aslı Enver'den 3.5 ay önce ayrılmıştı.