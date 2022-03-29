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Survivor Sude Burcu'dan birleşme partisinde skandal Mert Öcal yorumu 'inşallah dışarıda aynı duruyordur'

Survivor Sude Burcu'dan birleşme partisinde skandal Mert Öcal yorumu 'inşallah dışarıda aynı duruyordur'
29.03.2022 09:09

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etmesi üzerine ortalık şimdilerde biraz daha sakim. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor.

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