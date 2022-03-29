Oscar’a damga vuran Will Smith'in tokadı sonrası Sevda Demirel'den paylaşım: ‘’Herkes bir gün tokat atacak’’

Sevda Demirel, sunuculuğunu Hande Ataizi ile Cem Davran’in üstlendiği programa yıllar önce konuk olmuş ve ekranların en unutulmayan olaylarından birine imza atmıştı. ‘Ne dedin sen?’ diyerek Hande Ataizi’ne tokat atan Demirel, yıllarca konuşulmuştu. Benzer bir olay dün akşam Oscar töreninde yaşandı. Oscar töreninde Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu ve sahneye çıkıp tokat attı. O anların gündem olmasının ardından Sevda Demirel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. TIKLA -İZLE...