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Oscar'a Alev Aydın'la katılan Halsey'in iddialı tarzı olay oldu! Tanga üzerine transparan giyen Halsey'i Demet Akalın bombaladı!

Oscar'a Alev Aydın'la katılan Halsey'in iddialı tarzı olay oldu! Tanga üzerine transparan giyen Halsey'i Demet Akalın bombaladı!
29.03.2022 10:25

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Alev Aydın'la Oscar'a katılan Halsey'in transparanını gören Demet Akalın'dan bomba sözler geldi. Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isimler iddialı seçimleriyle partide boy gösterdi. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan şarkıcı Halsey oldu. Türk sevgilisi Alev Aydın ile Oscar partisine katılan Halsey'i tanga iç çamaşırı üzerine transparan giydi. Halsey'in tarzını gören Demet Akalın öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya yıkıldı.

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