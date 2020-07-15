15.07.2020 01:27

Survivor kim kazandı 2020! Survivor şampiyonu kim oldu? Acunn Survivor SMS sıralaması arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Acun Ilıcalı 2020 Survivor şampiyonunu açıkladı. Final gecesinde Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı halk oylamasına çıkarak birinci olmak için mücadele etti. Yarışmayı izleyenler de destekledikleri isim için SMS attı. Gece yarısına kadar süren oylama sonuçlarına göre aradaki fark yüzde 5'in altında çıktı. Peki, Survivor kim kazandı? 2020 Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor SMS sıralaması...

2020 Survivor şampiyonu kim? Survivor kim kazandı? Acunn Survivor SMS sıralaması 14 Temmuz gecesi finalde en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Survivor'da final gecesi heyecanı Galataport'tan canlı yayınla yaşanıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da kazanan isim belli oluyor. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven ikilisi finalde halk oylamasına çıktı. Oylama sonucuna göre Survivor SMS sıralaması merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor şampiyonu kim?

SURVİVOR KİM KAZANDI?

2020 Survivor şampiyonu belli oldu! Survivor'u bu sene kazanan isim Cemal Can Canseven oldu. Şampiyon isim büyük bir sevinç gösterisi yaşadı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 14 TEMMUZ

Survivor SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Sıralama birazdan canlı yayında açıklanacak.

SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

GALATAPORT NEREDE?

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul'un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."

CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."