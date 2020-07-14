Survivor 2020'de finale kim kaldı? Yarı final Survivor kim elendi?

14.07.2020 11:09

13 Temmuz Survivor kim gitti? Acunn Survivor SMS sıralaması Survivor kim elendi? Survivor'da yarı final gecesinde kimin elendiği merak ediliyor. Survivor 2020 yarı finalde yarışmaya ve şampiyonluk hayallerine veda eden son isim belli oluyor. Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmadan elenen son ismi açıklıyor. Peki, 13 Temmuz Survivor kim gitti? Survivor SMS sıralaması nasıl? Survivor kim elendi? İşte, Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından yarışmaya ve büyük finale veda eden son isim!

Survivor SMS sıralaması 13 Temmuz! Yarı finalde Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor yarı finalinde son eleme gecesi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Galataport'tan canlı yayında halk oylamasına 3 yarı finalist çıktı. Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz halk oylamasında SMS desteği aldı. Peki, 13 Temmuz Survivor SMS sıralaması nasıl? Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? Bu gece elenen bir kişi birinci hayallerine veda ederken, diğer 2 yarışmacı 14 Temmuz gecesi yapılacak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 13 TEMMUZ!

SMS sıralamasına göre en çok SMS'i Barış aldı. Onu Cemal Can izledi. En az SMS'i alan Yasin ise yarışmaya veda etti.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Survivor finali yarın (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

Cemal Can Canseven

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?

Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.