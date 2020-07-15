HDP'li Beren Saat örselenmiş: Terörist ilan edildim

15.07.2020 18:27

Terör örgütlerine mesafe koyamayan ve milli değerlerimizi umursamayan HDP’li Beren Saat siber zorbalığa maruz kaldığını ve terörist ilan edildiğini öne sürerek bu durumdan incindiğini söyledi. Beren Saat bir takipçisine Müslüman olarak doğduğunu fakat şuan laik olduğunu ifade etmişti. Oyunculuğu gerçek hayatına taşıyan Saat, milletin asli unsurlarını dar ve eski Türkiye'nin kalıntısı olan burjuvavari aşağılamalarına devam etti. Ayrıca Saat, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi hakkında şimdiye kadar bir tek cümle dahi söylemedi.

Kendisini seküler (dünyacı) olarak tanımlayan Beren Saat Müslümanları ve muhafazakar yöneticileri bir misyon almış gibi devamlı kötülüyor. Daha önce de HDP'li olduğunu belirten Saat, dizi oyunculuğuyla kazandığı popülaritesini FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin yalan propagandasını yayarak kullanıyor. Lutiler (LGBT+) ve HDP için devamlı destek mesajları yayınlayan Saat 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şimdiye kadar tek bir söz dahi söylemedi.

Bir youtube kanalına konuşan Beren Saat 5 yıl önce attığı tweet yüzünden vatan haini ilan edildiğini ve çok incindiğini söyledi.

İşte Beren Saat'in kendini savunması;

VATANSEVERLERE ZORBA DEDİ

"Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce mecliste yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım.

"TERÖRİST İLAN EDİLDİM, ÇOK İNCİNDİM"

Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir."

HDP'LİLERİ SAVUNMUŞ MUHAFAZAKAR VE MİLLLİYETÇİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Beren Saat, 5 yıl önce Erzurum'da HDP mitingi öncesi çıkan olaylarda HDP'lilerle MHP'lilerin kavga etmesini eleştirdiğini iddia ederek "Erzurum'da HDP minibüsü kullanan şoförü yaktılar! Terörist diye diye halk terörist oldu! Nasıl bir nefret yarattınız bu altı üstü bir siyasi seçim. Artık hedef göstermeyin ne olur... Ekmek almaya giden çocuğun, şoförün, gazetecinin elinize bulaşan kanın hesabı o çok korktuğunuz öbür dünyada sorulur." diye yazıp sonra da silmişti. Sosyal medyada, şehitler için tek bir söz söylemeyen Beren Saat, "HDP savunucusu mu oldu" diye kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

"MİLİTANLARA ÖVGÜ"

Sadece yerleşik burjuvazi ve ABD'li yapım şirketleriyle çalışan Beren Saat'in skandalları bununla sınırlı değil. Çalkantılı özel hayatıyla öne çıkan Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödül Törenin'de ödül almış ve "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adadım" sözlerini sarf etmişti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE NE YAŞANDI?

İstanbul Üniversitesi'ndeki sol ve Marksist aşırı marjinal gruplar ücret artışlarını fırsat bilerek kampüs içinde protesto adı altında kaos çıkarmaya çalışmıştı.

DİZİNDEKİ SİGORTASIZ İŞÇİYE NEDEN SUSTUN?

OG Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Atiye dizisinin setinde, boya yapmak için çıktığı merdivenden düşerek yaşamını yitiren set çalışanı 28 yaşındaki Hasan Karatay, dizi setine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedaviler yetersiz kalınca Hasan Karatay genç yaşında yaşama veda etmişti. Daha sonra Tokatlı genç adamın dizi setinde sigortasız çalıştığı ortaya çıkmıştı. Beren Saat, başrolünde oynadığı dizinin setinde hayatını kaybeden, sigortası yapılmadığı için ailesine tazminat ödenmeyen işçiye adasaydı daha inandırıcı olurdu. Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda set çalışanı katılmış törende aile yakınları gözyaşı dökmüştü.

İŞÇİ CİNAYETİ

Karatay'ın amcası Bektaş Karatay, "İçeride film stüdyosu olduğu İçin dekorasyon yapıldığı için boya yapıyormuş. Merdivene çıkmış. Orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, düşmüş. Başı mı döndü, merdiven mi kaydı. Sigortası yokmuş. Sigortası olmadığı bilgisini karakola verdik. Davacı olduğumuzu söyledik zaten. Sigortasız çalıştırdığı İçin gerekli güvenlik önlemi alınmadığı İçin. Yanında bir güvenlik olması lazımdı. Ya da yanında çalışan ustası. Önlemleri alınması lazımdı. Kafasında en azından bir palet olsaydı kurtulurdu. Palet olmadığı İçin kurtaramadık" ifadelerini kullanmıştı.

NET DEĞİL KÖŞELİ CEVAP

Saat'in Instagram fotoğrafına bir takipçisi İngilizce "Müslüman mısın" diye yazmış, Beren Saat o soruya şu yanıtı vermişti:

"Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum."

TDK, sekülerizm kavramını "dünyacı" olarak önerirken, Wikipedia Seküler'i "ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta laikattan olan laik din görevlileri" olarak gösterdi.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL HABER