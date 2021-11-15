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Survivor Batuhan aşkını ilan etti! Karacakaya ve Aleyna Çalışkan ile mi sevgili! Öpüş koklaş yakalandı

Survivor Batuhan aşkını ilan etti! Karacakaya ve Aleyna Çalışkan ile mi sevgili! Öpüş koklaş yakalandı
15.11.2021 12:47
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Hiçbir Survivor, 2021 Survivor'ı kadar magazinel olmadı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki Survivor 2021'in yankıları dinmiyor. Önce yarışmadayken Yiğit Alp Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı, sonra da Poyraz ile Ayşe Yüksel'in yakınlaştığı iddia edilmişti. Ardından Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya alelade bir şekilde birbirlerinden hoşlandılar. Yarışamın ardından bu kez İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı birbiriyle anılırken, İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kafalar karıştı ama aşklar bitmedi. Bu kez Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya'nın aşkı ifşa oldu. Hem de Aleyna Çalışkan, Kalaycıoğlu'nun kankası olduğu halde...

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