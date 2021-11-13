Survivor'da sevgili olmayan kalmadı kimin eli kimin cebinde belli değil! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan öpüş koklaş yakalandı
Hiçbir Survivor, 2021 Survivor'ı kadar magazinel olmadı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki Survivor 2021'in yankıları dinmiyor. Önce yarışmadayken Yiğit Alp Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı, sonra da Poyraz ile Ayşe Yüksel'in yakınlaştığı iddia edilmişti. Ardından Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya alelade bir şekilde birbirlerinden hoşlandılar. Yarışamın ardından bu kez İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı birbiriyle anılırken, İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kafalar karıştı ama aşklar bitmedi. Bu kez Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya'nın aşkı ifşa oldu. Hem de Aleyna Çalışkan, Kalaycıoğlu'nun kankası olduğu halde...
13.11.2021 09:38
- Son Güncelleme: 13.11.2021 09:41
Bu dörtlüden kimi birbiriyle eşleştirseniz hepsinin birbiriyle mazisi var. Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın bir plajda sarmaş dolaş görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılmıştı.
Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf, görenleri şaşkına çevirdi. Karacakaya'nın Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.