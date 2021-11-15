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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik arasındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer bu ikili...

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik arasındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer bu ikili...
15.11.2021 17:21 - Son Güncelleme: 15.11.2021 17:22
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar Ajda Pekkan'ın solistliğini yaptığını görünce şaşıp kalmıştı. Hakkında en çok merak edilen detaylardan biri de boyu. Özellikle Burcu Biricik ile aralarındaki fark oldukça şaşırtıcı. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları...

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