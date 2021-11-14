Survivor'da kimin eli kimin cebinde belli değil! İlayda Şeker - İsmail Balaban evleniyor mu? O detay gözlerden kaçmadı
Survivor'da kimin eli kimin cebinde belli değil! İlayda Şeker - İsmail Balaban evleniyor mu? O detay gözlerden kaçmadı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki Survivor 2021'in yankıları dinmiyor. Önce yarışmadayken Yiğit Alp Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı, sonra da Poyraz ile Ayşe Yüksel'in yakınlaştığı iddia edilmişti. Ardından Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya alelade bir şekilde birbirlerinden hoşlandılar. Yarışamın ardından bu kez İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı birbiriyle anılırken, İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Survivor aşıklarından İsmail ile İlayda arasında yeni bir gelişme yaşandı. tkisi yaratmıştı. Aşları tüm hızıyla devam eden Şeker ve Balaban'ın yer aldığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti.
Survivor'da kimin eli kimin cebinde belli değil! İlayda Şeker - İsmail Balaban evleniyor mu? O detay gözlerden kaçmadı işte Survivor yarışmacılarının magazin gündeminden düşmeyen aşk hayatı...
'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçmuştu. Eski Survivor yarışmacısı, ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitmişti. Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, ''Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti'' iddialarına yol açtı. Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı. Eski Survivor yarışmacısının parmağında görülen yüzük, 'İsmail Balaban'dan evlilik teklifi aldı' şeklinde yorumlara neden oldu.
Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın bir plajda sarmaş dolaş görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.