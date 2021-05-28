'Sporsuz olmaz' diyen Pınar Altuğ ter döktüğü anları paylaştı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını bir bir açıklayan Pınar Altuğ, spor pozlarıyla dikkat çekti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncuların başında gelen Pınar Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Altuğ, çok konuşulan fotoğrafının ardından düzgün fiziğini spora borçlu olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu. İşte evinin bir odasını spor salonuna çeviren Pınar Altuğ'un spor yaparken ki halleri...