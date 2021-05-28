Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...
Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını bir bir açıklayan Pınar Altuğ, spor pozlarıyla dikkat çekti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncuların başında gelen Pınar Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Altuğ, çok konuşulan fotoğrafının ardından düzgün fiziğini spora borçlu olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu. İşte evinin bir odasını spor salonuna çeviren Pınar Altuğ'un spor yaparken ki halleri...
Altuğ'un çok konuşulan yanıtı ise "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuyla ortaya çıkıyor. Libidosunun hiç düşmediğini söylerken şunları ekliyor: "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de."