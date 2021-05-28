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Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını bir bir açıklayan Pınar Altuğ, spor pozlarıyla dikkat çekti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncuların başında gelen Pınar Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Altuğ, çok konuşulan fotoğrafının ardından düzgün fiziğini spora borçlu olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu. İşte evinin bir odasını spor salonuna çeviren Pınar Altuğ'un spor yaparken ki halleri...

28.05.2021 11:34 - Son Güncelleme: 28.05.2021 11:47
Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi görenler şaşkına döndü! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi görenler şaşkına döndü! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ...

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Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan başta olmak üzere insanların sık sık eleştirel yorumlarına maruz kalıyor...

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Özellikle aşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle adını sıkça magazin gündeminde duyduğumuz Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda kendisini güzel bulduğunu ve seksapelini olduğunu söyleyen Altuğ, uzun bacaklarıyla fiziksel avantajlara sahip olduğunu söylüyor.

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Altuğ'un çok konuşulan yanıtı ise "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuyla ortaya çıkıyor. Libidosunun hiç düşmediğini söylerken şunları ekliyor: "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de."

Pınar Altuğ 'sporsuz olmaz' dedi sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' deyip yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

"Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı."