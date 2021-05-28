Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan kardeşiyle fotoğraf paylaşan Özge Yağız ve kardeşinin benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte Özge ve Ezgi Yağız kardeşler...