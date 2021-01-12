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Songül Karlı gri taytını çekti, başladı ağırlık çalışmalarına! 47 yaşındaki Songül Karlı'dan spor videosu...

Songül Karlı gri taytını çekti, başladı ağırlık çalışmalarına! 47 yaşındaki Songül Karlı'dan spor videosu...
12.01.2021 16:50
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Songül Karlı gri taytını çekti başladı ağırlık çalışmalarına! Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğü açıklayan Songül Karlı, yaşadığı zorlukları geride bırakmaya kararlı. 2020 yaz aylarında bikini frikiki ile dikkat çeken ve ardından magazin gündeminden düşmeyen 47 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, ağırlık çalışırken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Songül Karlı'nın spor yaparken çekildiği videosu ve ünlülerin en spor yaparken ki halleri...


Songül Karlı gri taytını çekti, başladı ağırlık çalışmalarına! Yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya kararlı görünen 47 yaşındaki Songül Karlı'dan spor videosu geldi. İşte Songül Karlı başta olmak üzere ünlülerin spor yaparken ki halleri...

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