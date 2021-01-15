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Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! "Gösteriş yapmaktan vazgeç!"

Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı!
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Nusret Gökçe'nin pirzola yediği anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranının mutfağında çektiği video ile adından söz ettirdi. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve son dönemde tepki üzerine tepki çeken Nusret Gökçe'nin restoranının mutfağında çektiği ve "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştüğü Instagram paylaşımı "Gösteriş yapmaktan vazgeç!", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun." şeklinde tepkiler aldı.


Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.

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