Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmayan Can Yaman, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı için ceza yedi. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Rol aldığı dizilerle özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucunda 400 euro cezaya çarptırıldı. Mutabık kalındığı gibi otele arka kapıdan girdiği ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiği iddia edilen Can Yaman, geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse rağmen gittiği bir partide uğradığı polis baskınından tekneyle kaçmıştı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.