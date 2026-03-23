Son dakika: Müzik yapımcısı Erol Köse evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti

Türk müzik yapımcısı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Erol Köse'nin evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Erol Köse kimdir?

Müzik kariyerine Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak başlayan Erol Köse, sekiz yıllık grup deneyiminin ardından Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atmıştı. Hem müzisyen hem doktor kimliğiyle tanınan Köse, Türk müzik dünyasında önemli bir isim olarak yer edinmişti.

16. kattan düşerek hayatını kaybetti

Erol Köse'nin evinin 16. katından düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.