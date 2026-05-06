Begüm Kütük’ün en zor Hıdırellezi: "Hep sen yakardın babacığım"
Hıdırellez geleneklerini her yıl babasıyla birlikte kutlayan Begüm Kütük, bu yıl geleneği kız kardeşiyle sürdürdü. Babasını kaybetmesinin ardından ilk Hıdırellezi’ni geçiren oyuncu, ateşin başında çekilen görüntülerine eklediği notla acısını paylaştı. Kütük, her zaman babasının önderliğinde yakılan o ateşin bu kez "miras" kaldığını vurgularken, videonun altına düşülen "Seni çok özledik" notu sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, başarılı oyuncuya destek mesajları yağdırırken, Kütük’ün babasına olan bağlılığı ve naif vedası herkesin kalbine dokundu.