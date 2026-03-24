Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden Erol Köse'nin 16. kattan atlayarak yaşamına son vermesi, eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu. Muammer Ketenci'nin "Hakkımı helal etmiyorum" çıkışının ardından, ünlü şarkıcı Rober Hatemo da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Erol Köse hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. Hatemo, Köse'nin geçmişte birçok insanın canını yaktığını belirterek kendi kaybını açıkladı.

"100 Milyonluk Arazim Elimden Gitti"

Rober Hatemo, 2000'li yılların başında Çeşme'de yıllarca çalışarak kazandığı birikimle Alaçatı'dan bir arazi aldığını ancak bu yerin Erol Köse yüzünden elinden çıktığını iddia etti. Hatemo, o günleri şu sözlerle anlattı: "Şu anda değeri en az 100 milyon lira olabilecek arazim elimden gitti. O zamanlar oranın değerleneceğini anlamıştım ama maalesef bana yar olmadı."

"Üstü Kapalı Bir Tehdit Olayı Vardı"

Arazisinin elinden çıkma sürecine dair "uzun hikaye" diyen Hatemo, olayın perde arkasında üstü kapalı bir tehdit olduğunu vurguladı. Erol Köse'nin sadece kendisine değil, sektördeki birçok insana benzer şeyler yaptığını savunan ünlü şarkıcı, Köse'nin bu iddiaları daha önce dile getirdiğinde kendisine DM (direkt mesaj) üzerinden ulaştığını da ifşa etti.

"Mesajları Hala Duruyor: Birkaç Bin Dolarlık Yer Dedi"

Erol Köse'nin kendisine attığı mesajların hala durduğunu belirten Rober Hatemo, "Bana 'birkaç bin dolarlık bir yer için mi böyle söylüyorsun?' diye mesaj attı. O zamanlar birkaç bin dolardı ama şimdi milyonlar ediyor canım benim" ifadelerini kullandı. Hatemo, bu açıklamaları ölünün arkasından konuşmak için değil, daha önce katıldığı programlarda da dile getirdiği gerçekleri vurgulamak için yaptığını söyledi.

"Güle Güle, Allah Günahlarını Affetsin"

Videonun sonunda her şeye rağmen beddua etmekten kaçınan Hatemo, "Erol Köse Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Allah rahmet eylesin. Yine de kötü konuşamıyorum, güle güle, Allah günahlarını affetsin" diyerek sözlerini noktaladı. Hatemo'nun bu paylaşımı, Erol Köse'nin yapımcı kimliğiyle sektörde kurduğu ilişkileri ve bıraktığı izleri yeniden tartışmaya açtı.