Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde perde aralandı: Alaattin Kadayıfçıoğlu tetikçi, Aleyna ve annesi azmettirme iddiasıyla sorgulanıyor

Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma derinleştirildikçe çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Saldırının asıl hedefinin rapçi Vahap Canbay olduğu belirlendi. Silahı kullanan tetikçinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edilirken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu azmettirme iddiasıyla karşı karşıya. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tüm detaylar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Olay nasıl gelişti?

İddialara göre rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu. Kundakçı ve Canbay, görüşme için Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta bir araçta bekledi. Bu sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asıl hedef Vahap Canbay'dı

Soruşturmanın ortaya koyduğu en kritik detay, saldırının asıl hedefinin Kundakçı değil Vahap Canbay olduğuydu. Siyah araç içinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinde Canbay vardı. Ancak araca peş peşe açılan ateş sonucu kurşunlar genç futbolcu Kundakçı'ya isabet etti.

Vahap Canbay ifade verdi: "Cama tıkladı, ateş edip gitti"

Cinayetin ardından ilk olarak ifadesine başvurulan Vahap Canbay, "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü. Bu beyan soruşturmanın yönünü doğrudan belirledi.

Tetikçi Alaattin Kadayıfçıoğlu, babası Bilal ve İzzet Yıldızhan da gözaltında

Silahı kullanan şüphelinin iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte toplam 8 şüpheli önce gözaltına alınmıştı. Ardından Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu da öne sürülürken Beşiktaş'taki bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden swap örneği de alındı.

Aleyna ve annesi azmettirme iddiasıyla karşı karşıya

Soruşturmada en çarpıcı iddialardan biri Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na yönelik. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasına göre her iki isim de cinayeti azmettirme iddiasıyla sorgulanıyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.