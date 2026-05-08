ODTÜ’deki konser olaylarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Mayıs 2026 tarihinde ODTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser sırasında meydana gelen olaylarla ilgili "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Nitelikli Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer alan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Görüntülerde söz konusu eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında 7 Mayıs 2026 tarihinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.