Üsküdar’da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar’da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.50 sıralarında Acıbadem durağındaki metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda metrobüste hasar oluştu. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

