RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinem Kobal evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...

Sinem Kobal evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e bakın...
13.04.2021 10:07
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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile evinin bahçesinde güzelliğini konuşturdu! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinin bahçesinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. Online spor ve egzersiz dersleriyle zayıflayan aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte verdiği kilolarla dikkat çeken Sinem Kobal...


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