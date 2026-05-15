Erzincan Sakaltutan'da feci kaza: 2 ölü

Sakaltutan Geçidi'nde Kontrolden Çıkan Araç Dereye Düştü

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 MFF 271 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

2 Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine ivedilikle sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen kurtarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan D.C. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir diğer yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır Yaralı Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Feci kazadan ağır yaralı olarak kurtulan U.C. isimli vatandaş ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.